Dalla Spagna, per Joao Felix irrompe l’Atletico Madrid: offerta monstre al Benfica

Tra Juventus e Manchester City, potrebbe averla vinta l’Atletico Madrid. Nella corsa al talento classe 1999 del Benfica Joao Felix, i Colchoneros sarebbero passati in vantaggio presentando un’offerta monstre al club e allo stesso calciatore.

Dalla Spagna sono sicuri e, come sottolinea AS, la squadra di Diego Simeone avrebbe messo sul piatto ben 60 milioni di parte fissa e 20 di bonus. Cifre davvero elevate e che lo diventano ancora di più se si analizza l’offerta al calciatore: 6 milioni di euro all’anno.

Sul giocatore anche della Nazionale portoghese, fresca vincitrice della Nations League, però, come noto, pende una clausola da 120 milioni di euro. Il Benfica, fin qui, ha fatto resistenza chiedendo espressamente il pagamento previsto dal contratto, ma chissà che l’offerta concreta dell’Atletico Madrid non possa far vacillare le Aquile e lo stesso Joao Felix.