Dalla Spagna, sicuri: il Real Madrid prenderà uno tra Mbappé e Neymar

Tornano di moda in zona Real Madrid i gioielli del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé e Neymar. Secondo quanto si apprende da As, la società di Florentino Perez sarebbe in pole position per l’acquisto di uno dei due giocatori nel caso in cui l’Uefa dovesse far capire al club francese che è intenzionata a punirlo per le vicende legate al Financial Fair Play.

CONTI – Secondo quanto riferisce il quotidiano iberico, che cita anche le argomentazioni esposte in precedente da L’Equipe, per soddisfare le richieste dell’Uefa, il Psg sarebbe obbligato a trovare almeno 90 milioni di euro. Inizialmente, si trattava di trovare circa 170 milioni, ma il club parigino è già riuscito ad ottenerne circa 80 dal passaggio agli ottavi di Champions League e dunque ha visto dimezzata la cifra da dover trovare.

La situazione del Psg resta comunque complessa. La Camera di controllo del FFP ha svalutato del 37% i contratti di sponsorizzazione che i francesi avevanocon compagnie come Qatar Tourism Authority, Qatar National Bank, Ooredoo, beIN Sports e Aspetar. Per questo, sarebbero necessari altri 90 milioni di euro da trovare per mettere il bilancio in pari. A questo, bisogna anche aggiungere le indagini sui trasferimenti di Neymar e Mbappé, sembra sotto la lente di ingrandimento e che potrebbero portare ulteriori problemi ai parigini. In tal senso, se nel 2014, il club francese era già stato sanzionato con 60 milioni di euro, che ha dovuto pagare in tre anni, adesso la situazione e l’eventuale sanzione, potrebbe essere più grave e obbligare alla cessione di uno dei due campioni.



Il Real Madrid, da sempre molto attento alla situazione del club di Nasser Al-Khelaifi, sarebbe pronto ad approfittarne.