Dalla Spagna sicuri: offerta monstre al Real Madrid per Benzema

Ancora il Real Madrid e ancora un Galacticos al centro del mercato. Arrivano indiscrezioni su una possibile offerta cinese per l’attaccante dei Blancos Karim Benzema. Secondo quanto riporta Don Balon, le Merengues avrebbero ricevuto un’offerta di 50 milioni dalla Cina per il bomber francese. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ecco che il club di Florentino Perez potrebbe perdere un’altra stella.

OFFERTA – Se confermata, l’offerta proveniente dall’Asia potrebbe anche soddisfare il club Blancos, a caccia di liquidità da reinvestire subito sul mercato, magari sul grande colpo di cui nelle ultime ore si parla con insistenza: Eden Hazard. L’unico problema, e non di poca importanza, sarebbe il giocatore non entusiasta dell’idea di lasciare l’Europa per un campionato decisamente meno allettante e da un ingaggio che rimarrebbe sostanzialmente invariato. Al momento, non trapelano molte informazioni sul club interessato a Benzema, ma l’impressione è che l’offerta cinese sia davvero concreta e che addirittura a gennaio potrebbe aprirsi una trattativa vera e propria per il trasferimento della punta francese.