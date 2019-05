Dalla Spagna: tra il Barcellona e De Ligt c’è…il Real Madrid

Brusca frenata nella trattativa che avrebbe dovuto portare Matthijs de Ligt al Barcellona. L’olandese, nelle scorse settimane, sembrava ormai ad un passo dai blaugrana, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un inaspettato rallentamento. E adesso i catalani, come riporta il Mundo Deportivo, devono guardarsi dall’intromissione nell’affare del Real Madrid, storico avversario del Barça.

TENTATIVO BLANCOS – I blancos avrebbero infatti messo nel mirino l’olandese in caso di addio di Sergio Ramos, che non sembra così convinto di proseguire nella sua avventura madrilena. Un addio dello spagnolo potrebbe spingere Florentino Perez a presentare una ricca offerta per De Ligt, mettendo così in seria difficoltà non solo il Barcellona, ma anche le altre pretendenti vigili sul calciatore, tra le quali figura anche la Juventus.