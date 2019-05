Dalla Spagna: un big del Real Madrid vuole la Juventus

Mercato in fermento in casa Juventus. Mentre ancora non è stato sciolto il nodo allenatore, con un nuovo summit che si terrà nella giornata di domani, i bianconeri sono a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Numerose le piste battute, un po’ in tutti i ruoli. E nelle ultime ore, come raccolto da Don Balon, si sarebbe aperta una nuova possibilità.

REAL MADRID – In uscita dal Real Madrid vi sarebbe Toni Kroos, con il tedesco che vorrebbe mettersi alla prova in una nuova avventura. E suo desiderio sarebbe quello di approdare alla Juventus, in modo da raggiungere i suoi ex compagni di squadra Cristiano Ronaldo ed Emre Can. Una soluzone che potrebbe essere gradita alla dirigenza bianconera, alla ricerca di un profilo di rilievo per il centrocampo.