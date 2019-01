Dall’Argentina, l’Inter sfida il Napoli per Almendra: pareggiata l’offerta, ma…

Gennaio, tempo di vacanze, ma soprattutto di calciomercato. Mentre le squadre sono a riposo per le festività natalizie, il mercato entra nel vivo. In Italia, la caccia alla Juventus capolista continua e passa anche dagli investimenti sui giocatori che possono fare la differenza.

In tal senso, Napoli e Inter sono alla ricerca dei colpi che possono consentire di accorciare in classifica. Dall’Argentina, arrivano notizie interessanti su quello che potrebbe essere il prossimo affare dei partenopei o… dei nerazzurri.

CONCORRENZA – Ebbene sì, perché per il talento del Boca Juniors Agustin Almendra, non c’è solo il Napoli. Stando a quanto riporta uno dei principali quotidiani di Buenos Aires, El Clarin, sul classe 2000 c sarebbero anche i nerazzurri che stanno provando ad inserirsi nella corsa al talento che piace al ds azzurro Giuntoli. Secondo quanto riferito dal quotidiano argentino, l’Inter ha avanzato una proposta al Boca che sostanzialmente pareggia quella fatta dal Napoli. In entrambi i casi, però, i due club italiani avrebbero offerto una somma inferiore ai 20 milioni di dollari, ovvero quelli che servono per pagare la clausola di rescissione prevista nel contratto del calciatore, e dunque gli argentini avrebbero rifiutato. Diversa, invece, l’idea delle due società: il Napoli di De Laurentiis vorrebbe il centrocampista immediatamente, mentre l’Inter lo lascerebbe ancora un anno in Argentina per crescere.