Dall’Inghilterra: clamoroso Real Madrid, ecco dove potrebbe andare Bale

Che Gareth Bale non rientri nei piani di Zinedine Zidane non è certo un mistero. Il gallese, con il ritorno del francese sulla panchina del Real Madrid, è stato messo sul piede di partenza, venendo invitato dal club a trovarsi una nuova sistemazione. E secondo quanto raccolto dal Sun, per il giocatore si potrebbe prospettare un clamoroso ritorno in Inghilterra.

RITORNO – Bale sarebbe infatti stato proposto al Tottenham, proprio la squadra dalla quale, nell’estate del 2013, i madrileni lo prelevarono. La formula sarebbe quella del prestito oneroso, fissato a 14 milioni di euro, con il Real che sarebbe disposto a pagare anche metà dell’ingaggio del calciatore. Una soluzione che potrebbe accontentare gli Spurs, pronti a riabbracciare il gallese.