Dall’Inghilterra, derby di Manchester per Joao Felix

120 milioni, la clausola presente sul contratto della stellina portoghese Joao Felix. Soldi che, forse, hanno spaventato la Juventus e spianato la strada alle big inglesi. Ne è sicuro il Sun che parla di duello tra Manchester United e Manchester City per il classe 1999 del Benfica.

Joao Felix, che non ha mai nascosto di voler giocare con Cristiano Ronaldo, probabilmente non vestirà bianconero, ma azzurro o rosso. Nel Regno Unito, infatti, sono sicuri che Citizens e Red Devils sono le uniche in grado di poter pagare la clausola e offrire al giocatore un contratto di assoluto livello.

Il Sun dà per favorito il Manchester City disposto ad offrire a Joao Felix un contratto di 5 anni a 100 mila sterline a settimana.