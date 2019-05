Dall’Inghilterra: Dybala andrà in Premier

Si fa sempre più lontano da Torino il futuro di Paulo Dybala. Malgrado l’addio di Massimiliano Allegri, sembrano rimanere poche le possibilità di una conferma dell’argentino da parte della Juventus. L’attaccante, nella stagione appena conclusasi, ha infatti offerto un rendimento ben al di sotto di quelle che erano le aspettative, spingendo la dirigenza a guardarsi attorno alla ricerca di nuove soluzioni. La joya, comunque, continua a poter vantare numerosi estimatori, soprattutto all’estero.

CORSA A DUE – Secondo quanto raccolto dal Sun, sarebbero soprattutto due i club interessati a Dybala: il Bayern Monaco ed il Manchester United. E proprio i Red Devils sarebbero passati in pole position per aggiudicarsene le prestazioni, preparando un’offerta pari a 85 milioni di sterline, cinque in più rispetto a quella dei bavaresi.