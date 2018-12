Dall’Inghilterra: Higuain ha deciso, vuole il Chelsea

Non un matrimonio felice, quello tra Gonzalo Higuain e il Milan, almeno al momento. Arrivato in pompa magna la scorsa estate dalla Juventus come il grande colpo che avrebbe dovuto permettere ai rossoneri di ridurre il gap dalle rivali, l’attaccante argentino ha offerto un contributo ben al di sotto delle aspettative, con solamente cinque reti segnate fin qui in campionato. Tanto che il Milan, a fine stagione, potrebbe anche decidere di non riscattarlo. Nel frattempo, però, il centravanti rossonero avrebbe già deciso quello che sarà il suo futuro, almeno stando a quanto riporta il Sun. Secondo il giornale inglese, il Pipita vorrebbe infatti tornare a lavorare con Maurizio Sarri, tecnico con il quale ha vissuto stagioni colme di soddisfazioni con la maglia del Napoli. Higuain spingerebbe quindi per approdare al Chelsea, tanto che avrebbe già richiesto il via libera da parte della Juventus.