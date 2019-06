Dall’Inghilterra: il Bayern Monaco all’assalto di Bale

Un mercato mostruoso, quello fin qui realizzato dal Real Madrid. I blancos, in vista della prossima stagione, si sono già assicurati le prestazioni di Militao, Rodrygo, Jovic, Hazard e Mendy, ma adesso, giocoforza, sono costretti ad alleggerire la rosa privandosi di alcuni dei loro giocatori.

BALE – Tra i partenti, come noto, vi è Gareth Bale, che non rientra nei piani del tecnico Zinedine Zidane. Per lui, nelle scorse settimane, si sono prospettate diverse ipotesi, tra cui quella clamorosa di un ritorno al Tottenham. Stando però a quanto raccolto dal Sun, il futuro del gallese potrebbe essere in Germania e, più precisamente, al Bayern Monaco. Il tecnico Nino Kovac desidererebbe infatti Bale per sopperire alle partenze di Robben e Ribery, con i bavaresi che nei prossimi giorni potrebbero presentare un’offerta ufficiale al Real.