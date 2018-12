Dall’Inghilterra, il Chelsea anticipa Juventus e Manchester City per Isco: pronta offerta monstre

Si respira sempre più un’aria d’addio in casa Real Madrid. Tra società e Isco il clima resta incandescente e il trequartista spagnolo potrebbe salutare già nel prossimo mercato di gennaio. Su di lui, da tempo, si sono mosse Juventus e Manchester City, ma attenzione, dall’Inghilterra potrebbe esserci un terzo incomodo.

Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, col Sun e il Daily Mail in testa, il Chelsea di Maurizio Sarri avrebbe, nelle ulime ore, compiuto un netto sorpasso sulle due concorrenti e si sarebbe mossa per anticipare la chiusura della trattativa.

OFFERTA MONSTRE – La telenovela Isco-Real Madrid, sembra essere ormai giunta ai titoli di coda: nonostante le smentite di Solari, il centrocampista spagnolo partirà quasi certamente già a gennaio e per lui si profila uno scontro tra giganti europei. Juventus, Manchester City e Arsenal si sono mosse da tempo, sondando il terreno, ma secondo i tabloid inglesi, in questo momento, sarebbe il Chelsea di Maurizio Sarri ad aver fatto la prima mossa. 70 milioni di sterline subito per avere il talento spagnolo classe 1992. Un’offerta monstre che il manager dei Blues avrebbe fatto recapitare tramite Marina Granovskaia, direttore sportivo del Chelsea, con la volontà di creare una coppia da sogno Isco-Hazard.

Juventus e Manchester City avvisate. Il Chelsea fa sul serio.