Dall’Inghilterra: la Juventus prepara il super colpo di mercato

Mentre sono ore calde per quanto riguarda la panchina, la Juventus continua nel suo lavoro sul mercato, alla ricerca di rinforzi per tornare nuovamente all’assalto della Champions League. I bianconeri stanno sondando il terreno un po’ in tutti i reparti, cercando di piazzare qualche colpo da novanta.

IDEA COUTINHO – Il club di Agnelli, secondo quanto raccolto dal Daily Mail, avrebbe messo nel mirino Philippe Coutinho, la cui partenza dal Barcellona potrebbe farsi ancor più probabile in caso di arrivo alla corte di Valverde di Antoine Griezmann, che ha già annunciato il proprio addio all’Atletico Madrid al termine della stagione. Sul brasiliano ci sarebbe però la concorrenza del Chelsea, che, tuttavia, al momento non può operare movimenti in entrata a causa del divieto impostogli dalla Fifa.