Dall’Inghilterra: “Manchester United e Chelsea ci provano per Gareth Bale”

Gareth Bale ormai è un giocatore del Real Madrid da diversi anni. Il gallese in Blancos ha vinto tutto ciò che si poteva vincere ed ora potrebbe essere giunto il momento di cambiare aria nel tentativo di trovare diversi stimoli. Secondo il ‘Sunday Express‘ le pretendenti non mancano, come ad esempio Chelsea e Manchester United, disposte a fare follie per riuscire ad acquistare Bale, facendolo diventare il punto fermo del loro progetto. Soprattutto i Red Devils avrebbero già avviato i contatti con il suo entourage trovando anche una leggera apertura da parte di Bale stesso. Ma convincere il Real Madrid in questo momento non è per nulla semplice; passi avanti se ne potrebbero vedere, innanzitutto nella prossima estate, in particolare se i Blancos dovessero acquistare un giocatore delle stesse caratteristiche del gallese, che spingerebbero Bale a cambiare aria. Inoltre ci sarebbe di mezzo anche il discorso economico, dato che il Real ha pagato l’ex Tottenham circa 101 milioni di euro.