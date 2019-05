Dall’Inghilterra: Psg all’assalto di Kanté

Paris Saint-Germain all’assalto di N’Golo Kanté. Questa l’indiscrezione lanciata dal Mirror, secondo cui il club francese avrebbe individuato nel giocatore del Chelsea l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo. Scartata l’ipotesi Idrissa Gueye, i parigini sarebbero pronti ad andare in pressing sul calciatore blues, laureatosi campione del mondo la scorsa estate con la sua Francia.

DIFFICOLTÀ – La trattativa non sarà però delle più semplici, con i londinesi che, vista la sempre più probabile partenza di Eden Hazard, destinato al Real Madrid, difficilmente si priveranno di un altro big. In caso di mancato arrivo di Kanté, il Psg virerà le proprie attenzioni su Abdoulaye Doucoure, giocatore del Watford autore di un’ottima stagione in Premier League.