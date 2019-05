Dall’Inghilterra: Robben andrà in Premier

Sarà addio tra Arjen Robben e il Bayern Monaco al termine della stagione. L’olandese lascerà i tedeschi dopo dieci anni, ma non appenderà ancora gli scarpini al chiodo. L’estroso esterno vuole infatti continuare a dimostrare il suo valore, con numerose società interessate sul suo conto, sia europee che extraeuropee. Ma in queste ore, secondo quanto raccolto dal Sun, il tentativo più concreto sembrerebbe averlo portato avanti un club di Premier League.

INGHILTERRA – Sarebbe il Leicester ad essere più delle altre in forte pressing su Robben, con gli inglesi pronti ad accogliere a bracce aperte il giocatore, ritenuto ancora in grado di fare la differenza ai massimi livelli. E l’olandese, da parte sua, sembrerebbe non disdegnare la prospettiva.