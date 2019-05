De Ligt al Manchester United? I tifosi sicuri per via di un ‘like’…

Dopo le indiscrezioni che sono arrivate dalla Spagna, ecco anche quelle dall’Inghilterra. Il futuro di Matthijs de Ligt resta in bilico tra Barcellona e Manchester United. Ebbene sì, sembra proprio che il club inglese sia balzato alla pari dei blaugrana nella corsa al giovane centrale dell’Ajax e, addirittura, alcuni sostenitori dei Red Devils credono che la firma e il suo passaggio in Premier League possa presto realizzarsi.

Il motivo? Un ‘like’ lasciato dal difensore olandese ad un post di Rio Ferdinand, leggenda del Manchester United, che ritraeva la squadra in festa dopo il successo della Champions League nel 2008. Come riporta il Sun, molti sostenitori inglesi sostengono che de Ligt possa essere il partner ideale per Victor Lindelof. Altri, però. non sono così convinti e vista la situazione dei Red Devils non sono poi così sicuri che la sua scelta possa essere dettata da un affetto ai colori del Manchester United, ma piuttosto alla ricca offerta contrattuale.

Una cosa è certa: quel ‘like’ ha fatto surriscaldare i fans inglesi. Barcellona e Juventus sono avvisate…