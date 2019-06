De Ligt allo scoperto: “Barcellona? I soldi non contano. Forse non è il momento…”

Potrebbe esserci una svolta importante per il futuro di uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. La corsa a Matthijs de Ligt potrebbe regalare una novità inattesa.

Il centrale dell’Ajax, vicinissimo al Barcellona, ma corteggiato anche da Juventus, Paris Saint-Germain e Manchester United, avrebbe rivelato qualche dettaglio in più riguardo alla sua prossima decisione.

Come riporta il Mundo Deportivo, il classe ’99 ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti: “È stata una stagione spettacolare per me e per le mie squadre. I grandi club mi cercano? È un onore, ora potrò pensarci e decidere il mio futuro. I soldi non sono un problema. Per me è importante sapere che nella squadra in cui vado posso essere in risalto e giocare molto”. “Ritrovare de Jong al Barcellona? Sarebbe bello giocare con lui ma devo pensare a me. Non sono quando deciderò, mi prenderò il mio tempo. Barcellona? Forse non è ancora il momento”.