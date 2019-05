De Ligt annuncia: “Mi piacerebbe giocare nella stessa squadra di de Jong…”

Potrebbe trovare finalmente soluzione l’enigma sul futuro di Matthijs de Ligt, centrale difensivo dell’Ajax. Sul giovane capitano dei Lancieri, da tempo, i migliori top club d’Europa tra cui Barcellona e Juventus.

E potrebbero proprio essere i blaugrana ad averla spuntata nella battaglia per aggiudicarsi quello che è stato premiato come il miglior giocatore della stagione. In occasione della cerimonia per l’assegnazione del VoetbalPrimeur, il trofeo MVP Award 2019, il classe ’99 si è sbilanciato sul proprio futuro.



MI PIACEREBBE, MA… – Interrogato sul proprio destino, come riporta Sport, de Ligt si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che sanno, quasi, di annuncio: “Ho fato per de Jong, ma è arrivato terzo. Se mi piacerebbe giocare con lui? Sarebbe bello giocare nella sua stessa squadra, sì, mi piacerebbe. Ma adesso, non so cosa accadrà”.