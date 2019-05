De Ligt e il suo futuro: “Premier League grande campionato. Ma anche la Liga…”

Direttamente dal ritiro della sua Olanda, Matthijs de Ligt, capitano dell’Ajax, ha parlato a ESPN del proprio futuro. Non si sbiliancia ancora, ma lancia un indizio. Barcellona, Manchester United, Liverpool e Juventus le candidate all’acquisto del classe ’99, ma dalle sue parole, almeno una pretedente sembra doversi arrendere.

DUE OPZIONI – “Dove mi vedo? Ovviamente la Premier è une grande campionato, come anche la Liga. Ma ci sono anche altre competizioni, non solo queste due.Non so ancora dove sarà il mio futuro, quindi aspettiamo e vediamo come va”. Così de Ligt riguardo alle voci di mercato sul suo conto. Non ci sarà la Serie A, almeno per il momento, nel suo futuro. La Juventus, dunque, dovrà andare su altri obiettivi.