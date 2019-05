De Ligt, l’indizio di mercato: festeggia con de Jong a…Barcellona

Futuro che sembra deciso per il capitano dell’Ajax Matthijs de Ligt. Il giovanissimo centrale difensivo olandese, ambito dai maggiori club d’Europa, potrebbe presto dire sì al Barcellona. La notizia era nell’aria e, nonostante le recenti indiscrezioni di una possibile sorpresa, sembra proprio che il classe ’99 firmerà con i catalani.

L’indizio arriva dal diretto interessato e dal suo amico e compagno Frenkie de Jong, centrocampista olandese che ha già firmato proprio con i blaugrana. Come riposta Sport TV, i due sono stati pizzicati all’aeroporto di Barcellona nella notte. Ufficialmente per festeggiare il titolo appena vinto con l’Ajax, ma, con ogni probabilità, anche per chiudere alcuni dettagli sul loro futuro. De Jong passerà ai catalani: l’accordo e la firma sono già avvenuti. Lo stesso farà de Ligt che potrebbe cogliere l’occasione della visita in Spagna proprio per mettere nero su bianco il suo passaggio dalla Eredivisie alla Liga.