De Ligt, mea culpa per l’errore in Nations League e annuncio sul futuro

Protagonista del match valido per la semifinale di Nations League contro l’Inghilterra, il giovane difensore olandese Matthijs de Ligt ha parlato dopo il successo per 3-1 che ha regalato la finale della competizione alla sua Olanda.

MEA CULPA – Come riporta il Mirror, il giovane classe ’99 ha parlato del fallo commesso ad inizio gara che ha portato al rigore, poi realizzato da Rashford, del vantaggio degli inglesi: “L’azione di rigore è stata molto sciocca. Lo so molto bene, ho sbagliato. Ho ricevuto il pallone da De Roon e la mia intenzione era di giocare la palla con Cillessen, ma ero in ritardo. È stato molto stupido da parte mia, perché non avrei dovuto mandare la palla al portiere, sono molto esigente per me stesso e nel corso della gara ho dovuto compensare quell’errore”. De Ligt, infatti, si è fatto poi perdonare con il gol che ha siglato il momentaneo 1-1.



FUTURO – Ma la vera notizia che riguarda il centrale dell’Ajax, ha a che vedere col suo destino. De Ligt, al centro di numerose indiscrezioni di mercato, dovrebbe presto annunciare la sua decisione. Il Mirror è sicuro che la data in cui lo farà, sarà questa domenica, immediatamente dopo la finale di Nations League tra l’Olanda e il Portogallo. Sul centrale, Barcellona, Psg, Juventus e due club inglesi del calibro di Manchester United e Liverpool.