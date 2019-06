De Ligt svela: “Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus”

Dopo essi scontrati nei quarti di finale di Champions League, Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt si sono rivisti ieri sera in occasione di Portogallo-Olanda, finale di Nations League, vinta dai lusitani per 1-0 con gol di Gonçalo Guedes. Al fischio finale, il campione della Juventus – come si può vedere dal tweet embeddato qui sotto – si è avvicinato al difensore dell’Ajax e gli ha detto qualcosa prima di prendere parte alla premiazione. De Ligt ha svelato in un’intervista a Nos il contenuto del messaggio: “Mi ha chiesto di raggiungerlo alla Juve. All’inizio non capivo ed ero un po’ scioccato, quindi ho riso, senza dire nulla. Subito dopo la partita vi era delusione per la sconfitta, è l’unica cosa a cui noi abbiamo pensato”. Il futuro del 19enne è ancora da scrivere: è sempre stato molto vicino al Barcellona, ma al momento non è ancora stato firmato nulla.