De Rossi, futuro al Boca Juniors? Burdisso lo chiama: “Per lui le porte sono aperte”

La Sampdoria ha provato a fare un tentativo per acquistare Daniele De Rossi per un anno, tramite il presidente Ferrero, ma il centrocampista non si vede con un’altra maglia in Serie A se non con quella della Roma. Ed è per questo che il futuro di De Rossi è sempre più destinato ad essere in America. Ma in MLS oppure in Argentina? L’ex compagno di squadra in giallorosso e amico Nicolás Burdisso, attualmente ds del Boca Juniors, ha lanciato messaggi importanti a Fox Sports Argentina: “Penso che il suo futuro possa essere da noi, anche se in questo momento è più un desiderio che la realtà. Daniele è un amico, con lui ho parlato molto e per un giocatore così le porte sono sempre aperte. Adesso è ovvio che non vogliono fargli pressione, perché già solo metabolizzare l’addio alla Roma sarà veramente complicato”.