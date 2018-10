Il Napoli ha più volte cercato di allacciare i rapporti con l’agente di Kasper Dolberg e l’Ajax, trovando però sempre la strada sbarrata dal club che non ha voluto privarsi del giocatore.

Tuttora il danese classe 1997 è nel mirino dei partenopei che non mollano la presa, ma l’agente del calciatore, Jens Steffensen, ha rilasciato delle dichiarazioni, riportate da Radio Marte, abbastanza importanti che non faranno piacere ai tifosi azzurri:

“Al Napoli il mio assistito è sempre piaciuto, ma per le casse partenopee non è una trattativa fattibile. Vale più di 30 milioni ed è una cifra fuori portata per loro. Ma se il Napoli dovesse presentarci un’offerta adeguata, saremo pronti a metterci al tavolo per parlarne. Stiamo parlando di una grande squadra e tutto e’ possibile nel mondo del calcio, ma ad oggi non ho avuto contatti”.