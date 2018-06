Dybala, fa un assist a Pogba: “Sarebbe bello se tornasse alla Juventus”

Potrebbe già essersi conclusa la seconda avventura di Paul Pogba sulla panchina del Manchester United. L’ex centrocampista della Juventus, infatti, sarebbe in cerca di una nuova squadra e per questo motivo, il suo agente, Mino Raiola, si è già mosso. La Juventus, societa’ che lo ha venduto ai “Red devils” per 105 milioni nell’agosto del 2016, tiene aperta la porta al francese. Oggi Paulo Dybala ha fatto un bellissimo assist a Paul Pogba per tornare a Torino. Davanti alle voci su un possibile ritorno in bianconero del centrocampista francese, l’attaccante della Juventus incrocia le dita. “Con Paul ho mantenuto un bel rapporto anche dopo la sua partenza per l’Inghilterra – le parole a ‘Tyc Sports’ diffuse dai media d’Oltre Manica – Con lui ci intendevamo bene in campo, c’era tanto feeling, e anche fuori andavamo sempre d’accordo. Sarebbe bello se tornasse, specie per la nostra amicizia, smetteremmo di fare videochiamate e torneremmo ad allenarci insieme. Ci siamo sempre inventati nuovi modi di festeggiare un gol, come quella volta che ci siamo toccati col dito dopo aver visto Dragon Ball Z”.