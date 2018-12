E’ fatta: Juventus, Ramsey bianconero fino al 2023

L’Arsenal perde i pezzi. La prossima sessione estiva di mercato rischia di trasformarsi in un bagno di sangue in chiave mercato per i Gunners, che si apprestano a perdere a costo zero tasselli di primo piano. Il primo a lasciare Londra sarà centrocampista Aaron Ramsey che si trasferirà alla Juventus la prossima estate. Secondo il Daily Express, il 28enne gallese firmerà un contratto di 4 anni con il club bianconero. L’accordo di Ramsey con l’Arsenal scadrà il 30 giugno 2019 poi andrà alla Juventus libero da ogni contratti. In Italia guadagnerà 8 milioni di euro all’anno. Nella stagione in corso, Ramsey ha giocato 22 partite con l’Arsenal, ha segnato 2 gol e fornito 6 assist.