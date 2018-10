Empoli, il presidente Corsi: “Krunic piace al Napoli”

I rapporti tra Napoli ed Empoli sono sempre stati ottimi, come dimostrano gli affari conclusi negli ultimi anni. Un altro giocatore che potrebbe approdare all’ombra del Vesuvio è il centrocampista bosniaco, Rade Krunic, classe 1993, arrivato in Toscana nell’estate del 2015 a parametro zero. Il tecnico, Aurelio Andreazzoli, lo ha sempre schierato in queste prime dieci partite di campionato e le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l’attenzione del direttore sportivo degli azzurri, Cristiano Giuntoli. A rivelarlo è stato proprio il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Krunic piace a Giuntoli, ne abbiamo parlato scambiando delle opinioni. A noi fa comodo confrontarci con lui di certi giocatori. Lui sa dare anche un valore ai singoli. Abbiamo parlato anche di Traoré che è un 2000 di grande personalità. Il più bravo con la Juve è stato Bennacer, nonostante gli errori. Ricorda Torreira anche se credo abbia più qualità”.