Club russo esorta Cristiano Ronaldo a continuare la carriera in Siberia

In questi giorni, non si fa altro che parlare di Cristiano Ronaldo. Dopo la finale di Champions League, conquistata dal Real Madrid per il terzo anno consecutivo, la stella portoghese ha fatto preoccupare tutti, parlando al passato della sua esperienza a Madrid e affermando: “E’ stato bello giocare qui”. Secondo quanto riportato da El Confidencial, il motivo che spinge CR7 a lasciare il club sarebbe la rottura del suo rapporto con Florentino Perez, che non pare disposto ad accontentare le pretese del campione. Ronaldo avrebbe infatti chiesto di guadagnare circa 50 milioni netti per i prossimi tre anni. Al momento il portoghese percepisce ‘solamente’ 21 milioni, quasi la metà degli ingaggi di Messi e Neymar.

Dopo le voci sui possibili scenari futuri di Ronaldo, lo Enisey, club siberiano della città di Krasnoyarsk neo promosso in Prem’er Liga, massima serie russa, sui social ha lanciato un messaggio al fuoriclasse portoghese. “Caro Cristiano, sappiamo tutto. Ti suggeriamo di portare in alto l’Enisey per la prima volta. Prendi una decisione ora!”. Ma non finisce qui, nel post pubblicato su Twitter, l’ufficio stampa del club ha infatti aggiunto anche una foto che mostra i vantaggi di vivere a Krasnoyarsk rispetto a Madrid e a Manchester.

