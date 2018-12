Fiorentina, assalto a Gabbiadini

Una stagione fin qui sottotono, con appena una rete realizzata in Premier League con la maglia del Southampton. Stiamo parlando di Manolo Gabbiadini, messo ufficialmente sul mercato dalla società inglese. E su di lui ci sarebbe il forte interessamento della Fiorentina, pronta a dare l’assalto all’ex attaccante del Napoli viste le difficoltà di arrivare a Luis Muriel, oggetto del desiderio del Milan. Gabbiadini sarebbe infatti il primo nome della lista sul taccuino di Pantaleo Corvino, intenzionato a portare alla corte di Stefano Pioli un attaccante di sicuro affidamento.

Per il calciatore si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo due anni, da quando nel gennaio 2017 ha lasciato Napoli per partire alla volta dell’Inghilterra.