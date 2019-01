Fiorentina, bruciata la concorrenza del Milan: preso Muriel

Alla fine è stata la Fiorentina a spuntarla sul Milan per portarsi a casa Luis Muriel, attaccante colombiano in forza al Siviglia in questa prima parte di stagione. I viola hanno infatti comunicato sul proprio sito ufficiale di aver acquisito le prestazioni del giocatore, che arriva a Firenze in prestito con diritto di riscatto. Muriel giungerà in Toscana nella giornata di domani per sostenere le visite mediche di rito, pronto a mettersi a disposizione di Stefano Pioli alla ripresa degli allenamenti dopo la breve pausa invernale.

Per il colombiano si tratta di un ritorno in Italia, dove ha giocato per lunghi anni mettendosi in luce con le maglie di Lecce, Udinese e Sampdoria. E ora una nuova sfida, dopo una stagione e mezzo passata in Spagna.