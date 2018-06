Firmino spaventa la Roma: “Alisson mi ha chiesto del Liverpool”

Si infittisce sempre più il destino di Alisson. A gettare ulteriore scompiglio sulla questione ci ha pensato Firmino, attaccante del Liverpool e compagno del portiere della Roma nella nazionale brasiliana. Come riporta Premium Sport, l’attaccante dei Reds ha infatti così dichiarato: “Sì, Alisson mi ha chiesto del Liverpool e spero che lui possa arrivare, ma so che ha anche altre proposte”. Sul numero uno giallorosso ci sono anche il Real Madrid ed il Chelsea, con i Blues intenzionati a puntare sul brasiliano in caso di cessione del portiere belga, che ha già annunciato da par suo la volontà di non rinnovare il contratto con i londinesi in scadenza nel 2019. La Roma resta ferma sulla richiesta di 100 milioni ma per le offerte, a questo punto, potrebbe essere solo questione di giorni. E i tifosi giallorossi tremano…