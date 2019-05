Folle idea Lecce: sogno De Rossi

Clamorosa idea di mercato in casa Lecce. I salentini, freschi di promozione in Serie A, avrebbero fatto un pensierino su Daniele De Rossi, che dirà addio alla Roma al termine della stagione dopo diciotto anni. Queste le parole rilasciate ai microfoni di Radio anch’io sport da parte di Saverio Sticchi Damiani, patron dei pugliesi.

DE ROSSI – “Un’offerta per lui? Una riunione tecnica ancora non l’abbiamo fatta, la faremo in questi giorni. Certo è che Daniele è un giocatore strepitoso e per noi sarebbe davvero un lusso. Abbiamo già Tachtsidis, che contendeva il posto proprio a De Rossi alla Roma”.

PROMOZIONE – Il presidente ha poi parlato del traguardo raggiunto: “Aver raggunto la Serie A diretta contro squadre più attrezzate è stata una sorpresa anche per noi stessi. Abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione cambiando sedici giocatore e, solitamente, è molto difficile fare bene al primo anno quando si cambia molto”.