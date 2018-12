Gabbiadini torna in Italia a gennaio?

Una stagione magra di soddisfazioni, quella di Manolo Gabbiadini al Southampton. Dopo un buon impatto nella scorsa stagione, l’attaccante ex Napoli sta facendo fin qui fatica a trovare spazio nella Premier League in corso. Per lui, ad oggi, dodici presenze in campionato, di cui solo quattro a partire dal primo minuto e con soltanto una rete all’attivo. Tutte ragioni per cui il club inglese non ritiene più fondamentale l’apporto del calciatore italiano, che potrebbe essere quindi ceduto già durante il prossimo mercato di gennaio. E Gabbiadini potrebbe così presto tornare in Italia, con Bologna e Fiorentina che si sono dimostrate interessate alle prestazioni del giocatore. Sull’attaccante si registra però l’attenzione anche da parte di club inglesi e spagnoli, con una lista che potrebbe farsi in questi giorni ancora più lunga. Per un futuro lontano dal Southampton.