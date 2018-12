Galatasaray, potrebbe tornare a gennaio Ribery

Il Galatasaray è interessato al centrocampista del Bayern Frank Ribery. Il club turco ha già contattato il francese che lascerà la Germania e gli ha offerto un contratto di un anno e mezzo. Ribery dovrebbe concordare la risoluzione del contratto con il Bayern, che scade a giugno 2019 oppure andare in Turchia da svincolato in estate. Il francese ha già giocato con il Galatasaray nel 2005, collezionando 17 partite e segnato un gol. Sei mesi dopo, il centrocampista si trasferì a Marsiglia, da dove nel 2007 passò per 30 milioni di euro al Bayern. In questa stagione, il 35enne Ribery ha giocato 14 partite nel campionato tedesco realizzando quattro reti.