Genoa, Machin nuova idea per il centrocampo

Il Genoa è alla ricerca di rinforzi da mettere a disposizione di Cesare Prandelli, chiamato a mettere al più presto i rossoblu in una posizione di classifica tranquilla. Dopo i nomi di Stefano Sturaro e Andrea Bertolacci, la nuova idea per il centrocampo porta a José Machin, calciatore classe 1996 in forza al Pescara, con cui ha collezionato dieci presenze e una rete in questa prima parte di stagione. Tra i due club, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, ci sarebbero già stati dei contatti, con i liguri pronti a fare sul serio per il centrocampista guineiano.

Machin, cresciuto nella Roma, ha avuto esperienze anche con le casacche di Trapani, Lugano e Brescia, prima di approdare a Pescara lo scorso gennaio.