Genoa, nel mirino un calciatore della Juventus

Tra i nomi nuovi che fanno parte dell’agenda di mercato dello stato maggiore del Genoa, spunta anche un calciatore della Juventus per gennaio. Il Secolo XIX scrive che l’ultima idea per la corsia mancina è legata a Leonardo Spinazzola (25), appena tornato da un lungo infortunio ma non ancora al meglio. La società bianconera valuta un prestito dell’ex Atalanta per permettergli di trovare spazio con continuità, la soluzione ligure potrebbe essere quella ideale per il calciatore sotto contratto con la Vecchia Signora fino al 2022.