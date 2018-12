Genoa, Perinetti: “I big non si muovono”

Mancano ormai pochi giorni all’apertura della sessione invernale di mercato, con già numerose voci intorno ad alcuni pezzi pregiati del Genoa. A fare chiarezza, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il direttore generale dei liguri, Giorgio Perinetti.

KOUAMÉ, ROMERO E PIATEK – “La Roma sull’ivoriano? No, non ci sono trattative perché noi non abbiamo intenzione di metterci a trattare. Sui nostri talenti hanno messo gli occhi tante squadre visto che stanno facendo bene, ma solamente la prossima estate potremmo prendere in considerazione una loro eventuale cessione. Anche Romero sta facendo benissimo ed anche lui, così come Kouamé, ha grandissimi margini di crescita. Penso che entrambi abbiano un bel futuro davanti a loro. Piatek? Per lui parlano i gol: si è presentato al nostro campionato in un modo incredibile”.