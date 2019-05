Genoa, prenotato il colpo a centrocampo ma dipende dalla salvezza

Un campionato da finire nel migliore dei modi, poi si penserà alla prossima stagione che dovrà essere del riscatto.

In casa Genoa si pensa anche al futuro e il Grifone prenota Rade Krunic. Come riportato da Rai Sport, infatti, il club di Enrico Preziosi avrebbe messo le mani sul talentuoso centrocampista bosniaco dell’Empoli, cercato la scorsa estate anche dal Torino.

Il classe ’93 piace per tecnica e doti atletiche e per la prossima stagione, specie se la squadra toscana dovesse andare in Serie B, l’affare potrebbe concretizzarsi. Dipenderà tutto, quindi, dalla lotta salvezza, compresa quella che ancora coinvolge il club rossoblù. Perinetti e Preziosi, comunque, stanno già pensando ai rinforzi.