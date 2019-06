Genoa-Sampdoria, sarà derby anche sul mercato

La Sampdoria ha terminato il torneo in tranquillità, chiudendo al nono posto in classifica, mentre il Genoa, al contrario, ha dovuto sudare fino in fondo, conquistando la salvezza solamente all’ultima giornata. E adesso per i due club, in attesa di vivere quello sul campo, si prospetta un infuocato derby sul mercato.

FARIAS – Sia i blucerchiati che i rossoblu hanno infatti messo nel mirino il brasiliano Diego Farias, reduce da una stagione divisa a metà tra Cagliari ed Empoli, durante la quale ha realizzato complessivamente sette reti. Tuttavia, Sampdoria e Genoa potrebbero essere ostacolate nei loro propositi dal Lecce, che, fresco di promozione nel massimo campionato, ha messo l’attaccante in cima alla sua lista dei desideri.