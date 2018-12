Genoa, si lavora per Sturaro

Cesare Prandelli vuole rinforzi per il suo Genoa, chiamato a mettersi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. L’ultimo ko in casa del Cagliari ha messo ancora una volta in evidenza i limiti della squadra ligure, autrice fin qui di un campionato forse al di sotto delle aspettative. È sopratutto il rendimento esterno a destare preoccupazioni, con appena quattro punti raccolti in nove gare lontane dal Ferraris. Ecco quindi che i rossoblu sono chiamati ad intervenire sul mercato di gennaio, per cercare di mettersi al riparo da brutte sorprese. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza genoana, secondo quanto raccolto da Sky Sport, è quello di Stefano Sturaro, centrocampista di proprietà della Juventus in prestito in Portogallo allo Sporting Lisbona. Sul giocatore, però, si registra l’interesse anche del Bologna, desideroso di rinforzare la propria rosa per tirarsi fuori dalla zona retrocessione.