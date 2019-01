Genoa, ufficiale la cessione di Omeonga

È terminata l’avventura di Stephane Omeonga con la maglia del Genoa, almeno per questa stagione. Il centrocampista è infatti passato in prestito agli scozzesi dell’Hibernian, che ne hanno annunciato l’arrivo tramite i propri canali ufficiali. Non si è concretizzata quindi la pista che voleva il belga passare al Pescara come contropartita per arrivare all’equatoguineano José Machin, da tempo seguito dalla dirigenza ligure.

Omeonga, che ha indossato la maglia delle rappresentative giovanili del Belgio, è arrivato in Liguria nell’estate del 2017 e può vantare anche un’esperienza in Serie B con la casacca dell’Avellino, con la quale ha messo insieme trenta presenze in campionato e una in Coppa Italia.