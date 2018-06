Genoa, vicini due ritorni dalla Juventus

Tecnicamente non si potrà parlare di contropartite tecniche, perché gli affari saranno slegati, ma quel che è certo è che l’asse di mercato tra il Genoa e la Juventus è sempre più caldo. Nel giorno in cui è stato ufficializzato l’addio di Mattia Perin ai colori rossoblù con i quali era cresciuto, e difesi nelle ultime cinque stagioni di Serie A, proprio per approdare in bianconero, sono state gettate le basi per due importanti operazioni… nel senso opposto.

Nella prossima stagione infatti Davide Ballardini dovrebbe infatti poter contare su Rolando Mandragora e Stefano Sturaro. Si tratterebbe di due importanti ritorni di giocatori cresciuti nel settore giovanile del Grifone e poi ceduti in tempi diversi alla Juventus, Sturaro nel gennaio 2015, Mandragora nell’estate 2016. Il presidente Preziosi ha ammesso l’interesse per Mandragora, che debuttò in A proprio in un Genoa-Juventus dell’autunno 2014, marcando Paul Pogba e che è reduce da una stagione in prestito al Crotone, ma anche dal debutto in Nazionale. Si lavora per il prestito, mentre più complessa è la trattativa per Sturaro, sotto contratto con la Juventus fino al 2021 con un ingaggio molto alto per le casse del Genoa, pari a 1,5 milioni netti.

