Giaccherini, l’agente: “La storia con il Napoli è finita con una stretta di mano”

Al Napoli ha trovato pochissimo spazio, poi lo scorso gennaio è riuscito a trasferirsi al Chievo e si è rivelato uno dei protagonisti della permanenza in Serie A. Emanuele Giaccherini, nonostante ancora fosse di proprietà del club partenopeo, ha deciso di continuare la sua esperienza con la maglia dei clivensi. Furio Valcareggi, suo procuratore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “La storia tra Giaccherini ed il Napoli è finita con un divorzio consensuale, abbracci ed una stretta di mano. Resterà al Chievo con gli accordi presi già a gennaio. Bravi loro, bravi noi, Emanuele ha amici a Napoli. Con Ancelotti avrebbe avuto più spazio? Non lo so, non ho mai parlato con Ancelotti”.