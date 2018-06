Giaccherini, l’agente: “Non andrà in ritiro col Napoli. Su Ancelotti…”

Emanuele Giaccherini proseguirà anche nella prossima stagione con il Chievo. Il giocatore di proprietà del Napoli non andrà in ritiro con gli azzurri di Carlo Ancelotti. A rivelarlo è il suo agente, Furio Valcareggi, intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24live: “Siamo persone serie, il nostro era un divorzio consensuale con il Napoli. Il nostro destino è al Chievo, con le due società che prepareranno le carte. Non andrà in ritiro con il Napoli. Ancelotti? Già da un mese conoscevo questa notizia perchè me la diede un mio amico di Londra. La Nazionale ha provato in tutti i modi di convincerlo ma non avendo la certezza di vincere ha deciso di rifiutare. E’ stato un fenomeno De Laurentiis perchè aveva già tutto chiaro e l’ha prenotato con largo anticipo. Questo è di buon auspicio perchè Ancelotti è abituato a vincere”.