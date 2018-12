Giuseppe Rossi, l’agente: “Si sente ancora giocatore di alto livello. Vorrebbe tornare a…”

Una carriera molto sfortunata quella di Giuseppe Rossi. L’attaccante ex Parma, Fiorentina, Villarreal e Genoa vorrebbe tornare a calpestare il terreno di gioco in Italia. I recenti infortuni non gli hanno permesso di realizzarsi a pieno nel mondo del calcio, ma il classe 1987 non demorde ed è pronto a ricominciare.

A parlare di Pepito, è il suo agente Federico Pastorello che, ai microfoni di RaiSport, ha mandato chiari messaggi a diversi club italiani che potrebbero fare al caso dell’attaccante.

PRONTO – In questo senso, la Fiorentina sembra essere il club perfetto per Rossi. La sua ultima esperienza a Firenze è stata ottima e i viola sono a caccia di rinforzi in quel reparto dove Chiesa e Simeone, insieme a Mirallas stentano a decollare in questa stagione. Il suo agente, infatti, ha aperto al clamoroso ritorno: “Ha lasciato il cuore a Firenze, ci tornerebbe molto volentieri. Abbiamo comunicato alla Fiorentina la nostra disponibilità, per lui comunque ci sono molte offerte. Si sente ancora un giocatore di grande livello”.