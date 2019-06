Griezmann-Barcellona, l’Atletico Madrid conferma: “Antoine sarà blaugrana”

Ci ha pensato il CEO dell’Atletico Madrid Gil Marin, in una intervista rilasciata a Movistar, a sciogliere gli ultimi dubbi che vi erano sul futuro dell’attaccante Antoine Griezmann: “Giocherà nel Barcellona, e lo sappiamo fin da marzo”. Il dirigente ha risposto alla domanda dei giornalisti presenti senza mezzi termini, peraltro sorpreso per tutte le voci discordanti che ci sono state in questo ultimo periodo. A quanto pare le Petit Diable sapeva di andare a vestire la maglia dei blaugrana ancora prima dello scontro diretto in Liga fra i suoi Colchoneros e la squadra di Valverde, vinta da quest’ultima 2-0 lo scorso 6 aprile. Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha sperato fino all’ultimo che l’attaccante francese non ufficializzasse la sua scelta, rivelandosi poi deluso per per essa, poiché convinto che Griezmann avrebbe avuto un grande futuro a Madrid, sponda biancorossa.