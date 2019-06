Griezmann, Barcellona vicino? “So già dove giocherò la prossima stagione”

L’attaccante Antoine Griezmann ha comunicato in una intervista a Telematin che conosce già la sua prossima destinazione, ma non potrà rivelare il nome della squadra fino al 1° luglio, giorno in cui la clausola rescissoria si abbasserà da 200 a 120 milioni di euro e le Petit Diable si trasferirà altrove dall’Atletico Madrid: “So dove giocherò la prossima stagione, e so anche che fra 7 anni sarà in campo a Miami”. Idee molto chiare per il centravanti francese, reduce dalla vittoria del Mondiale a Russia 2018, che da tempo ha comunicato la volontà di lasciare i Colchoneros, suscitando incredulità nel presidente del club Enrique Cerezo. Resta viva la pista che lo porterebbe al Barcellona, unica vera meta di cui si è parlato da mesi a questa parte, nonostante si sia detto che a Messi non andrebbe particolarmente a genio tale affare.