Griezmann, colpo di scena: una squadra inglese si fa avanti con una super offerta

Sembrava ormai certo che Antoine Griezmann avrebbe giocato nel Barcellona nella prossima stagione, soprattutto dopo le parole rilasciate ieri in serata dal CEO dei Colchoneros Gil Marin, riportate anche dalla nostra testata giornalistica. Invece, a distanza di poche ore, l’indiscrezione che arriva dal Sun: il Manchester United sarebbe pronto a mettere sul piatto 95 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante francese, che ora avrebbe più possibilità di scelta. I blaugrana restano in netto vantaggio per la trattativa, ma davanti ad una cifra simile l’Atletico Madrid potrebbe anche tentennare e prenderla seriamente in considerazione. Decisiva sarà ovviamente la volontà di Griezmann stesso, perché bisognerà capire se disposto a cambiare Paese e campionato, mettendosi alla prova in Premier League.