Griezmann e non solo: il Barcellona spera di mettere a segno 5 acquisti top in estate

Manca sempre meno al 1° luglio, data in cui diverrà ufficiale il trasferimento di Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid al Barcellona (quando si abbasserà da 200 a 120 milioni la clausola rescissoria). Non sarà naturalmente l’unico acquisto in casa blaugrana, soprattutto dopo che i rivali del Real hanno già acquistato 6 giocatori di grande classe, spendendo oltre 300 milioni di euro. Urgono risposte al più presto con colpi altrettanto importanti ed ecco, secondo il Mundo Deportivo, chi il Barça spera di acquistare quest’estate, oltre al Petit Diable.

